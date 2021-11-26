Kocaeli'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen otomobildeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Y.B, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adem Yavuz Mahallesi Ümit Kaftancı Caddesi'nde İ.K. idaresindeki 41 P 9389 plakalı servis minibüsü ile Y.B. yönetimindeki 16 GE 025 plakalı otomobil çarpıştı.

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