İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 ve 9 Haziran'da ilçede 5 minibüsün stepnelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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