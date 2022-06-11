Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

11.06.2022 16:40
Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüslerin stepnelerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüslerin stepnelerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 ve 9 Haziran'da ilçede 5 minibüsün stepnelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, şüpheliler O.C. ve E.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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