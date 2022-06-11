Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüslerin stepnelerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 ve 9 Haziran'da ilçede 5 minibüsün stepnelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu, şüpheliler O.C. ve E.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika