Kocaeli'de, minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de, minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı
16.12.2020 17:58
KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, İstanbul yönündeki minibüsü durdurdu. Minibüste 6 Bangladeş, 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü H.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınırken, araca el koyuldu. 12 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu