Kocaeli'de "mobil aşı ekipleri" kilometrelerce yol giderek binlerce kişiyi aşıladı - Son Dakika

Kocaeli'nin kırsal bölgelerinde çeşitli nedenlerle sağlık merkezlerine gidemeyen vatandaşlara mobil aşı araçlarıyla ulaşan ekipler, salgınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, vatandaşların aşı olması için bütün olanakları kullanıyor.

Şehrin uzak noktalarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlar için 2 mobil araçta aşılama yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evlerinden çeşitli nedenlerle çıkamayanlara da hizmet veriyor.

Mobil hizmetle 65 bini aşkın vatandaşın aşılanmasını sağlayan ekipler, özverili mücadelelerini sürdürüyor.

"Yeter ki vatandaşımız aşı olmak istesin"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının ülkede olduğu gibi kentte de tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Aşılamanın hastane, aile sağlığı ve aşılama merkezlerinde yapıldığını, yatalak, evde bakıma muhtaç hastalar ve yaşlıların da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılandığını aktaran Pehlevan, "Mobil ekiplerimiz, mahalle muhtarlarımızla koordineli şekilde özellikle, randevu alamayan, herhangi bir şekilde bu imkana kavuşamayan vatandaşlarımıza yönelik aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Bu ay itibarıyla bakanlığımız yoğun aşılama çalışmalarına başlayacak. Bütün altyapımız buna hazır. Vatandaşlarımızın çoğunu aşılamak niyetindeyiz." diye konuştu.

Pehlevan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, salgının, aşılama çalışmaları belirli bir seviyeye eriştikten sonra büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini kaydetti.

Her ilçede mobil aşılama ekiplerinin olduğunu hatırlatan Pehlevan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyaca binaen gerektiğinde bu sayıyı artırabiliyoruz. Aynı zamanda sahada filyasyon ekiplerimiz var. Yeter ki talep olsun. Bu salgını önlemenin en önemli yolu, tedbirlerle beraber aşılama. Vatandaş şehir merkezine gidemiyor, interneti kullanamıyor ya da akıllı telefonu olmuyor... Vatandaşın ayağına giderek, herhangi bir nedenle imkanı olmayanlara aşılama yapıyoruz. Yeter ki vatandaşımız aşı olmak istesin."

"Kocaeli'de 600 binin üzerinde aşılama var"

Pehlevan, ekiplerin tarımla uğraşanların da ayağına giderek aşılama yaptığını ifade ederek, "Kocaeli'de 600 binin üzerinde aşılama var. Tabii bu saat saat artarak değişiyor. Özellikle haziran itibarıyla yeni aşıların gelmesiyle bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda aşılama çalışmaları daha hızlı ivmeyle devam edecek. Hedefimiz, yüzde 100'e yakın aşılama oranını sağlamak. Aşılama, toplumsal bir sorumluluk." dedi.

Avluburun Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Akyol da tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle sakinleri için yetkililerden mobil araç talep ettiklerini belirterek, "Mahalle dışında vatandaş, İzmit ya da Kartepe'ye gittiği zaman bu bir gününü alıyor ama böyle bir sistemde kısa sürede aşı oluyorlar. Buradaki işlerinden de mahrum kalmıyorlar." ifadesini kullandı.

Mobil araçta aşı olan 60 yaşındaki Hatice Özenç de "Aşı olmaya ben gitsem beyim gidemiyor, hayvanlar var. Onun için mahallemizde aşı olmamız güzel oldu." dedi.

Pendik'te ikamet etmesine rağmen salgın nedeniyle köydeki evinde vakit geçirdiğini belirten 67 yaşındaki Mehmet Yenice ise evlerine gelen aşılama hizmetinden memnun kaldıklarını dile getirdi.