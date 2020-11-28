Kocaeli'de mobilya yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, mobilya yüklü kamyonetin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Kirazlıyalı geçişinde Nevzat A. yönetimindeki 34 R A 0701 plakalı kapalı kasa kamyonetin motor kısmı alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.
Mobilya yüklü olduğu öğrenilen kamyonet, daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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