Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yokuştan şehir merkezi yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen Tuna Şahbazoğlu idaresindeki motosiklet, Akçakoca Konutları mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

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