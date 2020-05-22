Kocaeli'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde M.A'yı (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin de polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.