Kocaeli'de motosiklet çaldığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de motosiklet çaldığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'de motosiklet çaldığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden T.Ö. tutuklandı, M.G.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden T.Ö'nün 34, M.G.B'nin ise 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Hırsızlık, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de motosiklet çaldığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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