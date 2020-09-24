Kocaeli'de motosiklet çaldığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden T.Ö. tutuklandı, M.G.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerden T.Ö'nün 34, M.G.B'nin ise 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:13 - Kaynak: AA
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