Yapılan çalışma sonucunda ekipler, Yalova 'da düzenledikleri operasyonla şüpheliler G.M. ve A.Ş'yi yakaladı. Çalınan motosikletler bulunarak işlemleri sonrası ruhsat sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Dilovası, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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