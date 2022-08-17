Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

17.08.2022 23:22
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Dilovası ilçelerinde 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, Yalova'da düzenledikleri operasyonla şüpheliler G.M. ve A.Ş'yi yakaladı. Çalınan motosikletler bulunarak işlemleri sonrası ruhsat sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı Kocaeli'den çaldıkları motosikletlerle Yalova'da yakalandılar Kocaeli'den çaldıkları motosikletlerle Yalova'da yakalandılar
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Dilovası, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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