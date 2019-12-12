Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı.

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kasım ayı içerisinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çalınması sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin takibi sonucu motosikleti çaldığı iddia edilen Ç.Ö., M.A.ve M.K.F. adlı 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şahıstan M.K.F. tutuklanırken diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ise Körfez ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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