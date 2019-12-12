Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu motosiklet Körfez ilçesinde bulunurken, şüpheliler M.K.F. (18), Ç.Ö. (17) ve M.A. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.K.F. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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