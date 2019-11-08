Kocaeli'de motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.A. (38) idaresindeki motosiklet, Güzeller Mahallesi 911 Sokak'ta, 5 yaşındaki Azat Karadağ'a çarptı.
Kazada sağ ayağında kırıklar oluşan Karadağ, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karadağ'ın ayağının alçıya alındığı öğrenildi.
Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen sürücü, Gebze Cumhuriyet Polis Amirliğine götürüldü.
Sürücü, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.