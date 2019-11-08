Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'de motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'de motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.A. (38) idaresindeki motosiklet, Güzeller Mahallesi 911 Sokak'ta, 5 yaşındaki Azat Karadağ'a çarptı.

Kazada sağ ayağında kırıklar oluşan Karadağ, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karadağ'ın ayağının alçıya alındığı öğrenildi.

Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen sürücü, Gebze Cumhuriyet Polis Amirliğine götürüldü.

Sürücü, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli, Karadağ, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı gençlerin köpeğini bıçaklayarak öldürdü
Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun? Suriyeli kadınların yüzde 12'si 15 yaşından önce evlendiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:00:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]