Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de motosikletiyle kaza yapan iş adamı öldü
Son Dakika Güncel Kocaeli'de motosikletiyle kaza yapan iş adamı öldü

Kocaeli'de motosikletiyle kaza yapan iş adamı öldü

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul duvarına çarpan motosikletin sürücüsü iş adamı Burhan Barutçu hayatını kaybetti.

Kocaeli'de motosikletiyle kaza yapan iş adamı öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul duvarına çarpan motosikletin sürücüsü iş adamı Burhan Barutçu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün İnönü Mahallesi Soma Şehitler Caddesi'nde, bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu (60) idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arif Nihat Asya Okulunun duvarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Barutçu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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