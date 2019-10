Kocaeli'de motosikletli gencin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsü gencin öldüğü trafik kazasına karışan sürücünün, başka bir kaza nedeniyle kendisine saldıranlardan kaçarken kaza yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan sürücünün anne ve babası, saldırganların yargı önüne çıkartılmasını istedi.

Olay, 8 Haziran tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Milli İrade Meydanı'ndaki kavşakta kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. Malgir idaresindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta beklerken 2 arkasında bulunan, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç sollama yaparken başka bir araca çarptı. Çarpma sonrası kazaya karışan araçlardan inen 3 kişi, M.E. Malgir ve babası Cengiz Malgir'in olduğu araca yönelerek kazaya kendilerinin sebep olduğu iddiasıyla camdan saldırmaya başladı. Camdan içeri girerek kendilerini çekiştiren şahıslardan korkan M.E. Malgir ise bir anda gaza basarak yola çıktı. Kırmızı ışıkta geçen Malgir idaresindeki otomobilin çarptığı 34 EN 4639 plakalı motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Kadir Kaçar, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası tutuklanan sürücünün anne ve babası ise kendilerine saldırarak kazaya sebep olduğunu iddia ettikleri şahısların bulunarak yargı önüne çıkartılmasını istedi.

Kaza anında oğlu ile birlikte aynı araçta olan ve arkalarında meydana gelen kazaya karışanların kendilerine saldırdığını söyleyen baba Mehmet Cengiz Mahgir, "Kırmızı ışıkta beklerken arkamızda kaza oluştu. Oğluma dedim ki 'Bize mi çarptılar, ne oldu?' O da 'Yok' dedi. Bir anda arabamızın etrafında 2-3 kişi, tanımadığım insanlar doluşup bağrışmaya başladılar. Hakaret etmeye başladılar, 'Burada durulur mu' diye. Ben de nerede duracağımızı sordum. O esnada arabamıza yumruk ve tekme vurmalar vardı. Oğlum panikledi, 'Baba bunlar serseri, başımız belaya girecek' dedi ve ışığa bakmadan hareket etti. O esnada gelen bir motorlu arkadaş varmış, bizim arabamızın sağ tarafına çarptı. Hemen 112'yi aradım" dedi.

Kendilerine saldırarak ölümlü kazaya neden olan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Cengiz Malgir, "Şikayetçi olduk. Yaklaşık olarak 3 aylık bir süreç oldu. Şu an hiçbir belirli kişi yok. Maalesef hiçbir gelişme yok. O insanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Evet orada masum insanın bir can kaybı var, ölen insana çok üzüldüm. Benim evladım da ben de ölebilirdim" diye konuştu.

Ölen gencin ailesinin acısını paylaştıklarını belirten anne Leyla Malgir ise "Kaza öncesi yaşananların göz ardı edilmemesi gereken bir durum var. Öncesinde yaşananlar, bizim çocuğumuzun kırmızı ışıkta durduğu yerde çıkmak zorunda bırakılmasıdır. Benim çocuğumun tabi suçu var olduğu, miktar her neyse adaletin vereceği ceza her ne olursa olsun biz bunu beğenmesek de kabulleneceğiz. Ama gerçek mesuliyeti olan, trafik terörü yapanlar ki bunu bizim ülkemizde çok insan yapıyor. Bu mutlaka göz ardı edilmemesi gereken bir husus. Trafik terörü yapıp bir gencin hayatı karartılmak isteniyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kaza anında yaşananlar ise kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O anlarda otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken, arkasından kendisini geçmeye çalışan bir otomobil, başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araçtan inen 3 kişi, Malgir'in aracına yönelerek otomobilin camından içeri sarkıyor. Şahısların müdahalesi sonrası panikleyen sürücü ise kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gençle çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenirken, başındaki kask da çıkarak metrelerce uzağa savruluyor. Kaza sonrası kırmızı ışıkta geçen otomobile yönelenler ise kazayı görünce ellerini başlarına koyarak şok içinde kaza yerine koşuyor.