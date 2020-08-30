Kocaeli'de motosikletliler "Zafer" turu attı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla yaklaşık 200 motosiklet sürücüsü ilçede tur attı.

Gebze Motosiklet Kulübü ve bazı kulüplerden yaklaşık 200 motosiklet sürücüsü, kent meydanında bir araya geldi.

Her yaştan motosiklet sürücüsünün bulunduğu grup, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Gebze Motosiklet Kulübü Başkanı Barış Bal, gazetecilere, "motosiklet ailesi" olarak tek yürek halinde güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirtti.