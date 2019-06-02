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Kocaeli'de muhtarlık seçimleri

1 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesinde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesinde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Kayapınar Mahallesi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar seçilen Yüksel Kara'nın sabıka kaydının bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen seçim yenilendi.
Mehmet Kara, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin aday olduğu seçimlerde Kayapınar Mahallesi Hacı Seyyit Taşan İlkokulu'nda 6 sandıkta oy kullanıldı.
Toplam bin 980 seçmenin olduğu mahallede seçimi, muhtarlığı iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi Mehmet Kara 530 oy alarak kazandı.
Bin 220 seçmenin oy kullandığı seçimlerde bin 202 oy geçerli, 18 oy geçersiz sayıldı.
Adaylardan Aziz öner 404, Mahir Lale ise 268 oy aldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:21 Kaynak: AA
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