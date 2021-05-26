Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş metamfetamin ele geçirilmesine 4 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu 'nda durdurulan tırda mutfak tüpü ve pet şişelere gizlenmiş 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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