Kocaeli'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Son Dakika

Kocaeli'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu

6 saat önce

Kocaeli'de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla D-100 kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kocaeli'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu, System.String[]

Kocaeli'de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla D-100 kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kara yolunun Hasköy Sanayi Sitesi mevkisinde toplanan kamyon sürücüleri, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasını protesto için kontak kapattı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine sürücüler eylemi sonlandırdı.

Eylemcilerden İsmail Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, takograf uygulaması belirli aralıklarla dinlenmeyi öngördüğünü fakat park alanlarında yer bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Kamyoncu esnafından çok sayıda belge istendiğinden şikayet eden Güney, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini talep etti.

Kocaeli, Hasköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu
THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
02:22 Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası - Son Dakika
02:10 Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika
02:03 Şehit Piyade Er Berkay Işık'ın baba ocağında yas - Son Dakika
02:00 Şehit Piyade Er Berkay Işık'ın baba ocağında yas - Son Dakika
01:30 Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 02:24:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]