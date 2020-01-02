Kocaeli'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Son Dakika

Kocaeli'de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla D-100 kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kara yolunun Hasköy Sanayi Sitesi mevkisinde toplanan kamyon sürücüleri, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasını protesto için kontak kapattı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine sürücüler eylemi sonlandırdı.

Eylemcilerden İsmail Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, takograf uygulaması belirli aralıklarla dinlenmeyi öngördüğünü fakat park alanlarında yer bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Kamyoncu esnafından çok sayıda belge istendiğinden şikayet eden Güney, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini talep etti.