Kocaeli'de namazgah barajının kapakları açıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de namazgah barajının kapakları açıldı

6 saat önce

Kocaeli'de, su seviyesinin aşırı yükseldiği Namazgah Barajı'nın kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı.

Kocaeli'de namazgah barajının kapakları açıldı, System.String[]

Kocaeli'de, su seviyesinin aşırı yükseldiği Namazgah Barajı'nın kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı.

İlçede son günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından Kandıra, Derince ve İzmit ilçelerindeki toplam 259 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'na ciddi miktarda su girişi oldu.

Barajdaki su seviyesinin yüzde 90'a ulaşması ve devam eden su girişinin taşkın riskini ortaya çıkarmaması için dolusavakta bulunan 2 hidrolik kapak açıldı.

Yapılan su tahliyesinin ardından barajdaki su seviyesi yüzde 77'ye düşürüldü.

Kentte etkili olan yağışlarla Yuvacık Barajı'na 3 milyon 836 bin metreküp su girişi sağlanmış ve dün itibarıyla Sapanca Gölü'nden su alımı durdurulmuştu.

Derince, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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