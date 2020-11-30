Kocaeli'de narkotik alan denetimi uygulaması - Son Dakika

Açıklamada, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir" ifadesine yer verildi.

Uygulamada 42 kişi ve 15 araç sorgulandı, 2 araç sürücüsüne toplam 578 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit ilçesinde narkotik alan denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

Kocaeli 'de narkotik alan denetimi uygulamasında 2 kişiye 578 lira cezai işlem uygulandı.

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