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Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi - Son Dakika

Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi

01.08.2021 17:43
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Uzakdoğu sporları alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Darıca Belediyesi, Muay Thai Federasyonu ile beraber 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvası düzenlendi. İlçeye kazandırılan Darıca Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ilk turnuvaya Bursa, İstanbul, Amasya, Bolu, Düzce, Sakarya, Bartın ve Kocaeli olmak üzere 8 ilden 160 sporcu katıldı. 15 Temmuz ruhunu yaşatabilmek için düzenlenen turnuvada sporcular, kıyasıya mücadele etti. Rekabetin üst düzey olduğu müsabakaların bitiminde ise sporculara madalyaları takdim edildi. Müsabakalara katılan ünlü sporcu Adem Bozkurt da, sporcularının başında durarak onlara destek oldu.

"15 Temmuz ruhuna yaraşır bir organizasyon"

Göreve geldikleri günden bu yana özellikle gençlik noktasında çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde de bir dünya genç kardeşimize spor yapma imkanı oluşturuyoruz. Burası da görev süremiz içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte organize ettiğimiz bin 800 kişilik muhteşem bir kapalı spor salonu. Burada da Muay Thai turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 8 ilden gelen farklı sporcuların katıldığı güzel bir organizasyon, 15 Temmuz ruhuna yaraşır bir organizasyon. Hem 15 Temmuz ruhuna hem de Milli Birlik Beraberlik Günü adına gençliği sporda kaynaştırmak adına yaptığımız bir organizasyon. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, sakatlanmadan turnuvayı bitirirler. Böyle organizasyonlarla, daha farklı organizasyonlarla zaman içerisinde gençliğimizle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gençler mutlaka spor yapsınlar"

Gençlerin hangi branş olursa olsun mutlaka spor yapmaları gerektiğini vurgulayan Kocaeli Muay Thai İl Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Bağlan ise, "15 Temmuz için bir program düzenledik. 15 Temmuz şehitlerimize yönelik bir programdı. Pandemiden sonraki yaklaşık 2 seneden sonra ilk defa böyle bir maç düzenledik. Ülkemiz 2016 yılında çok kötü bir olayla karşı karşıya kaldı. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşamayacağız. Hiçbir şekilde darbe olmasını istemiyoruz. Herkesin özgür ve hür iradesiyle yaşamasını isteriz. Burası yeni yapılan bir salon. Spora, sporcuya, ilimize, ilçemize yakışır bir spor tesisi kurdular. Artık burada faaliyet konusunda ilk müsabakaları biz yapıyoruz. Açılışı biz yaptık. İnşallah bundan sonra diğer branşlarda burayı aktif olarak kullanırlar. Pandemi dönemindeyiz, hiçbir şey yapamadık, hiçbir yere çıkamadık. Pandemi bitti. Bundan sonra gençler spor yapsınlar. Hem sağlığımızı, vücut direncimizi arttırırız. Hem de toplumsal gelişimimizi sağlarız, sosyal işlerimizi geliştiririz. O yüzden hangi branş olursa olsun mutlaka spor yapsınlar" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi
Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi

15 Temmuz, Muay Thai, Kocaeli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli'de nefes kesen Muay Thai mücadelesi - Son Dakika Spor


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