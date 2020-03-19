Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi

Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek "Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi" güdümlü projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek "Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi" güdümlü projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, projenin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) güdümlü projesi kapsamında programa alındığını, yönetim kurulunca uygun görülerek, bakanlıkça onaylandığını belirtti.

Projenin maliyetinin 16 milyon lira olduğunu, bunun 10 milyon lirasının MARKA tarafından hibe olarak verileceği, 6 milyon lirasının da İMES Organize Sanayi Bölgesince karşılanacağı bilgisini veren Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu proje sanayi-üniversite ve meslek liselerimizle iş birliği esas alınarak, ortaya konulan bir projedir. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilmesi konusunda Türk sanayisine ve bölgemize önemli katkı sunacak bir projedir. Bu anlamda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yönetim kurulumuza, projemizi onaylayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçmesi konusunda özel gayreti olan İMES Organize Sanayi Bölgemizin yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Karşılıklı güzel bir iş birliği içerisinde Türkiye'de örnek olacak bir projeyi hayata geçirecek olmanın memnuniyetini yaşıyoruz."

Daha sonra projenin iş birliği protokolü, Vali Aksoy, İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalandı.

Merkezin 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanıyor

Kocaeli Valiliği, İMES Organize Sanayi Bölgesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilecek projeyle başta yakın çevredeki 1000'e yakın imalat sanayi firması olmak üzere bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kurulacak olan ve gelecek yılın ortalarında hizmete girmesi planlanan "Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi", Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesini kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda önemli işlevler üstlenecek.

Proje kapsamında, merkezde istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, tasarım ve prototipleme bölümleriyle firmaların yenilikçi ürün geliştirme ve üretme kapasitelerine katkı sağlanacak. Yeni teknolojiler aracılığıyla maliyet düşürücü yeni üretim teknikleri geliştirilecek, ülkenin sürdürülebilir ihracata yönelik amaçlarına katkı verilecek.

Yılda 2 bin kişinin eğitim alacağı merkezde 1900 metrekarelik ortak kullanım tesisi oluşturulacak, 3 farklı disiplinde tasarım ve analiz programları, 6 farklı konuda kurs programı ve 1 üretim ve laboratuvar tesisi yer alacak.

Kurulacak merkez aynı zamanda yalın üretim ve temiz üretim gibi kaynak verimliliği konularında firmaların nitelikli danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlayacak bir ara yüz işlevine de sahip olacak.

Hüseyin Aksoy, Marmara, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:40 Kaynak: AA

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