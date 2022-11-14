Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de oğlunun boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

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