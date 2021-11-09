Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 1 ölü, 22 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğrenci servis midibüsü yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü. Midibüs sürücü ve 21 öğrencinin yaralandığı kazada, aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi'nden 21 öğrenciyi alan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, yolda bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112'ye haber veridi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüsün çarptığı henüz ismi öğrenilemeyen kadın yaşamını yitirirken, sürücü ve 21 öğrenci yaralandı. Yaralılar bölgede bulunan hastanelerde tedaviye alındı.