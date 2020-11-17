Kocaeli'de öğrenciler sanat ve eğlence atölyelerinde ara tatilin keyfini çıkarıyor - Son Dakika

Kocaeli'de öğrenciler sanat ve eğlence atölyelerinde ara tatilin keyfini çıkarıyor

17.11.2020 12:31
Kocaeli'de öğrenciler sanat ve eğlence atölyelerinde ara tatilin keyfini çıkarıyor, System.String[]

Kocaeli'de 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatiline çıkan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı sanat ve eğlence atölyelerinde keyifli vakit geçiriyor.

Kocaeli'de 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatiline çıkan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı sanat ve eğlence atölyelerinde keyifli vakit geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ara tatildeki öğrencilere yönelik Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğünce sanat ve eğlence atölyeleri düzenleniyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler için internet üzerinden alınan başvurularda, salgın nedeniyle atölyelere sınırlı sayıda öğrenci kabul ediliyor.

Öğrenciler, ateş ölçümü yapılması ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının ardından içeriye alınıyor. Ders aralarında ise her atölye uzman ekiplerce dezenfekte ediliyor.

Temiz ve güvenli ortamda yeteneklerini keşfeden öğrenciler, hem eğleniyor hem de kendileri için hazırlanan atölyelerde keyifli zaman geçiriyor.

Etkinlikler kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar müzik bölümü öğrencileri, eğitmenleri eşliğinde kısa dinleti sundu.

Sanatın çeşitli dallarını öğreniyorlar

Birbirinden farklı atölyelerde sanatın çeşitli dallarıyla buluşan öğrenciler, öğrendiklerini atölyede uygulama fırsatı buluyor.

Karagöz'ün 500 yıllık geçmişini öğrenen öğrenciler, her bir karakteri tek tek tanıyıp tasvirlerini inceledi. Kendi tasvirlerini boyayıp, perde de kendi karakterlerini oynatan çocuklar, geleneksel Türk gölge oyunuyla tanıştı.

Karikatür atölyesinde ise Karikatürist Ahmet Altay'ın eğitimiyle minikler kendi renkli dünyalarını karikatüre yansıttı. Farklı düşünme becerisi kazandıran atölyede çocuklar, gözlem yapmayı, hayatı okumayı öğreniyor.

Kültürel Miras atölyesinde ise minik öğrenciler halkbilimci Işılay Baysak'tan masallar dinledi. Atölyede, çeşitli uygarlıklardan günümüze mührün nerelerde ve nasıl kullanıldığı soruları yanıt buldu.

Gerçek bir mühürle tanışan çocuklar, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerine ait mühürler yaptıktan sonra kendi mühürlerini tasarlayıp tanıttı.

Sanat ve eğlence atölyeleri kapsamında her akşam 16.00-17.00 saatlerinde gerçekleşen masal saatinde, her gün farklı masalcılar, meddahlar çocuklarla buluşuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de öğrenciler sanat ve eğlence atölyelerinde ara tatilin keyfini çıkarıyor - Son Dakika


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