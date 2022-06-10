Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma - Son Dakika
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Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma

10.06.2022 12:47
Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma

Kocaeli'de 17 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de 17 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki sınıfta çekilen görüntüler tepki çekmişti. Makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edilmiş ve bu şiddet anları başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öğretmen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - KOCAELİ

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Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma - Son Dakika
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