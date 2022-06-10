Geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki sınıfta çekilen görüntüler tepki çekmişti. Makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edilmiş ve bu şiddet anları başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öğretmen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma - Son Dakika

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