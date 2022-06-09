Kocaeli'de öğrenciyi derste darbettiği ileri sürülen öğretmenle ilgili inceleme başlatıldı

Kocaeli'de bir öğretmenin derste öğrencisini darbettiği iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüntüleri üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Öğretmen hakkında yürütülen inceleme sürerken, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenildi.
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