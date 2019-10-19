Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü iddiası
Son Dakika Güncel Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü iddiası

Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü iddiası

2 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir öğretmenin öğrencisini dövdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir öğretmenin öğrencisini dövdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, yaptığı açıklamada, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür yardımcısının, sınıfta gürültü yapan bir öğrenciyi dövdüğünün ileri sürüldüğünü belirtti.

Söz konusu öğrencinin iddiaları üzerine soruşturma başlattıklarını aktaran Çelik, yapılan incelemenin ardından gereken adımların atılacağını sözlerine ekledi.

Rasim Çelik, Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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