Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü iddiası

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik , yaptığı açıklamada, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür yardımcısının, sınıfta gürültü yapan bir öğrenciyi dövdüğünün ileri sürüldüğünü belirtti.

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