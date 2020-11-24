Kocaeli'de Öğretmenler Günü, törenle kutlandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır'ın çelenk bırakmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olduğunu belirterek, "Aynı zamanda biz bugünü Öğretmenler Günü olarak da kutluyoruz." dedi.

Çakır, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve en muhterem unsurlarıdır. Bir öğrencinin her alanda iyi yetişmesi yıllar alan bir çabanın ve emeğin sonucudur. Bir öğretmen görevine başladığı günden ölümüne kadar görevini yapmaya devam eder. Öldükten sonra bile fikirleri öğrencileri aracılığıyla yaşamaya devam eder. Öğretmeni ölümsüzleştiren öğrencisinin iyi bir şekilde yetişmesidir. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Konuşmaların ardından şiirler okundu, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tören, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, daire amirleri, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kliple öğretmenlerin günlerini kutladı.