Kocaeli'de Öğretmenler Günü, törenlerle kutlandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Gölcük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, dünyanın en onurlu mesleklerinin başında gelen öğretmenliğin, özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirti.

Öğretmenlerin, ülkenin dört bir köşesine ulaşarak bu kutsal görevi başarıyla ifa ettiğini ve fedakarlıkların en büyüğünü gösterdiğini aktaran Mert, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz, bireylerin ve toplumun yetişmesinde ve şekillenmesinde taşıdıkları bu büyük önem sebebiyle, milletlerin hayatında da eşsiz bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz millet adını almak istidadını kazanmamıştır.' sözüyle bunu en güzel şekilde ifade etmiştir. Sorumluluklarının bilincinde, geleceğimizin ta kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde donanımlarla bezerken, salgın süreci gibi en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, milli, manevi ve insani değerlere sahip, sorgulayan ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler yetiştirmek için var gücüyle çalışan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."