"Okçuluk Oyunları" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Okçuluk Oyunları" etkinliği düzenlendi

08.06.2022 17:20

Ata Sporları Federasyonu ve Derince Belediyesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, "okçuluk savaşları oyunu" oynandı.

Ata Sporları Federasyonu ve Derince Belediyesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, "okçuluk savaşları oyunu" oynandı.

Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, bu yıl okuldan mezun olacak öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte iki gruba ayrılan öğrenciler, sahada oluşturulan saklanma alanlarından rakiplerini uçlarında korumalıkların bulunduğu oklarla vurmaya çalıştı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlerin sportif faaliyette bulunması için çalışmalar yaptıklarını, sağlıklı yaşam sürmelerini istediklerini söyledi.

Ata sporlarının ilçede yapılmasını önemsediklerini aktaran Aygün, "Bu spor dalları ecdadımızdan kaldı. Geçmişini bilmeyen, geleceğini tayin edemez. Gençlerin faydasına olacak etkinlikleri destekliyoruz." dedi.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar da etkinlikle ata sporu bilincini ülkede artırmayı ve farkındalık oluşturmayı istediklerini kaydetti.

Keyifli etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Uçar, bu tarz etkinliklerle farklı şehirlerdeki gençlere ata sporunu tanıttıklarını söyledi.

Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi
Okçuluk Oyunları etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Okçuluk Oyunları' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 19:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: "Okçuluk Oyunları" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement