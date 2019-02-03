Kocaeli'de Okullarda İlaçlama Çalışmaları

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla kent genelindeki okullarda ilaçlama çalışması yaptı.

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla kent genelindeki okullarda ilaçlama çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vektör Mücadelesi Hizmeti kapsamında hijyen açısından riskli olan lavabo, tuvalet, kazan dairesi ve depo bölümlerinde ilaçlama hizmeti verildiği belirtildi.



Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, il genelinde 3 ekiple, 20 personelle 777 okulun temizliğinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmalarda doğa dostu ilaçların kullanıldığı kaydedildi.

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