Kocaeli'de okulların bahçesinde İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Kocaeli'deki öğretmenler saat 10.00'da görev yaptıkları okullarda İstiklal Marşı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı doğrultusunda saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla tüm okullarda eş zamanlı olarak bayrak töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Çevredeki binaların balkonlarına çıkan bazı öğrenciler ve aileleri İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Çelik, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde olduğu gibi Kocaeli'deki tüm okullarda eş zamanlı olarak İstiklal Marşı'nı okuduklarını söyledi.

En yakın zamanda çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı okumak istediklerini belirten Çelik, bunun için vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.