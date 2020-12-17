Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor - Son Dakika

Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor

17.12.2020 14:17
Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor, System.String[]

Kocaeli'nde yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri yaşanan düşüş hakkında açıklama yapan İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için planlarını hazır bekletildiği ifade edildi.

Kocaeli'nde yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri yaşanan düşüş hakkında açıklama yapan İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için planlarını hazır bekletildiği ifade edildi.

Kocaeli'de mevsim yağışlarının normalden az olması sonucu barajlardaki su seviyelerinde azalma meydana geldi. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisini ile azalan yağışlar sonrası barajlardaki azalmalarda vatandaşların su sıkıntısı çekmemesini amaçlayan İSU Genel Müdürlüğü ise çalışmalarını sürdürüyor. Yuvacık Barajındaki su seviyesinin ciddi miktarda azalması sonrasında Sapanca Gölünden pompalar vasıtasıyla baraja su çekildiğini belirten İSU Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşanmaması adına farklı çalışmaların ise hazırda bekletildiğini açıkladı. Açıklamada gerekli olması halinde su kuyularının devreye alınacağı ifade edildi.

İSU'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi, "Günümüz itibariyle yaşanan kurak havaların etkisiyle şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 16 doluluk oranı seviyesindedir. 23 Eylül tarihi itibariyle Sapanca Gölünden 3 pompa ile Yuvacık Barajı İçme suyu Arıtma Tesisine su verilmeye başlanmış olup halen 4 pompa ile su takviyesi yapılmaktadır. Aynı zamanda Kandıra Namazgah Barajı yüzde 61 doluluk oranı ile toplamda 13 milyon 810 bin metreküp su kapasitemiz bulunmaktadır. Her türlü olumsuz iklim koşullarına karşı C Planı olarak hazır halde bekletilen derin su kuyularımız mevcuttur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak abonelerimize kesintisiz su hizmetini sağlamak için tüm kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

"İSU Genel Müdürlüğü olarak yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklerinin etkisini en aza indirmek için tüm önlemleri eksiksiz olarak alıyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın da suyu bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına özen göstermesi önem arz etmektedir. Su tasarrufu geleceğimiz için önemli bir kaynaktır; boşa akıtmayalım." - KOCAELİ

Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor

Küresel Isınma, Sapanca, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi
Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek         
14:25
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:15
Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı         
12:54
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei