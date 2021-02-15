Kocaeli'de olası vaka artışına karşı hastaneler hazır - Son Dakika

Kocaeli'de olası vaka artışına karşı hastaneler hazır

Doğumhane bile anında yoğun bakım servisi olabilecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi, korona virüs vaka sayılarında olası bir artışa karşı hazır halde bekletiliyor.

Korona virüse karşı verilen mücadele ve yurt genelinde uygulanan kısıtlamalarla birlikte vaka sayıları, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de düşmeye başladı. Vaka sayılarının azalmasına rağmen, Kocaeli'de sağlık çalışanları virüse karşı mücadeleyi elden bırakmıyor. Bu kapsam Kocaeli'de korona virüs ile mücadele de önemli bir konumda bulunan Gebze Fatih Devlet Hastanesi, pandemi döneminde verilen kararlar ve alınan tedbirlerle virüse karşı anında reaksiyon gösteriyor. Yoğun bakım servislerinde yatan hastalar, dışarıda bulunan personeller tarafından kameralar ile takip ediliyor. İçeride yatan hasta herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman, dışarıda bulunan personel hemen içeri girerek duruma müdahale ediyor. Bunun dışında ise hastanede, doğumhane olarak kullanılan kısımlar, olası bir vaka artışında hemen yoğun bakım servisine dönüştürülebilecek şekilde hazır bekletiliyor. Alınan tedbirlerle, vaka artışlarının vatandaşları mağdur etmemesi amaçlanıyor.

"Başarılı olduğumuza inanıyorum"

Pandemi döneminde hastanede ani kararlar almak zorunda olduklarını ve bu şekilde bir takım tedbirler aldıklarını belirten Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seyit Ahmet Çakır, "Bu dönem de çok dinamik bir dönemdi. Anlık kararlar verilip, değiştireceğimiz dinamik bir süreçle devam ettiğimiz bir durum söz konusuydu. Yoğun bakım yatak sayılarını artırdık. Acile müracaat eden hasta sayıları çok fazlaydı, onunla ilgili gerekli önlemlerimizi alıp, bekleme alanları açtık. Yatış bekleme alanlarını dahile ettik. Bunları alırken de çok hızlı kararlarla ve gece-gündüz tüm ekipteki arkadaşlarımızla beraber, yönetimle, başhekim beyle beraber bu süreci iyi bir şekilde yönettiğimize inanıyorum. Başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.

"7 gün 24 saat denecek süreçte hastanenin içerisindeydik"

Bu önlemlerin hastanede çalışan ekipler birlikte alınabileceğini dile getiren Çakır, "Pandemi pik yaptığı dönemde tüm ekip olarak, yönetim ekibi olarak biz zaten gece-gündüz neredeyse, hafta sonu da dahil, 7 gün 24 saat denecek süreçte hastanenin içerisindeydik. Önlem olarak ilk önce korona virüs polikliniğini hastanenin dışında bir alana aldık, izole ettik. Ayrı bir alanda bakmaya başladık hastalarımıza. Daha sonra Covid 2 polikliniğini hizmete soktuk. Yatış için gelen hastaların çokluğu nedeniyle acil alandaki bekleme alanlarını değiştirdik. Tabii bu arada korona virüs olan yaklaşık 3'te 1 sağlık personellerinin yerine takviye olarak diğer arkadaşlarımız özveriyle ve gönüllü olarak mesailerini uzatmak zorunda kaldılar, devam etmek zorunda kaldılar. Yatak sayılarımızı 14 tane servisimiz var, 9 tane servisi Covid servisi olarak planladık. Bu daha önce 5'ti, 4'tü. Onları sırayla yükselterek hastaların mağdur olmaması açısından gerekli bir dizi önlemler almak zorunda kaldık. Tabii bu ekiple beraber oluyor. Temizlikçisinden, doktorundan, hemşiresinden, diğer sağlık personelleri, teknisyenleriyle beraber yapılıyor bu işler. Bunları yaparken de ciddi bir organizasyon gerekiyor ve o organizasyon da bu zamana kadar aksamadan devam etti" diye konuştu.

"Artış durumunda şu anda orayı hemen aktif edecek durumdayız"

Vaka sayılarının belli bir seviyeye ulaştığı ve yaklaşık 1 ay önce yatay seyirden düşmeye başladığını kaydeden Çakır "Önlem aldığımız, doğumhaneyi yoğun bakıma çevirmiştik mesela. Orada 25 yataklı bir yoğun bakım ünitemiz mevcut. Yoğun bakım ünitesini şu an kapattık hasta sayıları düştüğü için. Ama artış durumunda şu anda orayı hemen aktif edecek durumdayız. Hemen faaliyete sokacağız. Normal servilerde normalleşmenin birinci aşaması olarak belirlediğimiz belli başlı sevişlerin temiz servis olarak açılmasını planladık. Bu sürece şu anda devam ediyoruz. Fakat pandemi arttığı andan itibaren hemen ertesi gün onları tekrar Covid servisi olarak veya Covid yoğun bakım olarak dönüştürebilecek durumdayız. Biz hastane olarak hazırız" şeklinde konuştu.