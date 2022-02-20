Kocaeli'de olta balıkçılarının yüzünü uskumru, kolyoz ve istavrit güldürüyor - Son Dakika

Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine bağlı olta balıkçıları tarafından İzmit Körfezi'nde avlanan uskumru, kolyoz ve istavrit, kilogramı 30-35 liradan alıcı buluyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 75 yıldır balıkçılık yapan Ali Fuat Ertekin (88), AA muhabirine, şu anda mevsim balıkları olan uskumru, kolyoz ve istavrit avladıklarını söyledi.

Oltayla yakalanan balığın az fakat daha değerli olduğunu ifade eden Ertekin, "Her ay farklı balık mevsimi oluyor. Şimdilerde uskumru, kolyoz ve istavrit var. Daha sonra mezgit, izmarit, ispari, sarıkanat olur ancak lüfer balığı olta balıkçılarının her zaman favorisi." dedi.

55 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Varmaz (73) da küçük sandalıyla güzel havalarda balığa çıktığını belirterek, "O gün ne kadar balık tutuyorsam satıyorum. Müşteriler sandalımı gördüğü an gelip canlı canlı gönül rahatlığıyla buradan alabiliyor. Ben dahil balıkçılıktan evini geçindiren ve çocuklarını büyüten arkadaşlarımız var. Balık bol olduğu zaman yüzümüz gülüyor. Her gün 'nasip, rastgele' diyerek balığa çıkıyoruz." diye konuştu.