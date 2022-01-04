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KOCAELİ'DE 'ÖLÜM YOLU' KORKU OLMAKTAN ÇIKIYOR - Son Dakika

KOCAELİ'DE 'ÖLÜM YOLU' KORKU OLMAKTAN ÇIKIYOR

04.01.2022 10:34

KOCAELİ'de sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan İzmit-Kandıra yolunun genişletilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'de sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan İzmit- Kandıra yolunun genişletilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kandıra F Tipi Cezaevi ile İzmit arasındaki 19 kilometrelik yolun yaklaşık 7,5 kilometrelik kısmı açılışa hazır hale getirildi.

Kandıra ilçesinin Karadeniz'e kıyısı bulunan plajlarının özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramasıyla birlikte İzmit-Kandıra yolu yıllar içerisinde araç sayısının da artmasıyla birlikte yoğun trafiği kaldıramaz hale geldi. Özellikle yaz aylarında sık sık kazalar meydana gelirken yolda uzun kuyruklar oluşarak trafik durma noktasına geliyor.

Yaşanılan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılmaya başlanılan İzmit-Kandıra yolunda kazaların önüne geçebilmek amacıyla 2015 yılında projelendirilen duble yolla ilgili geçen yıl çalışmalara startı verildi. Toplam 40 kilometre uzunluğunda, 25 kavşak, 18 köprü ve 13 menfezden oluşan projenin yüzde 25'i tamamlandı. Yolun 19 kilometrelik bölümünün 7,5 kilometrelik kısmı açılışa hazır hale getirildi. Yolun Sarıhocalar Köyü'nden Kandıra F Tipi Cezaevi'nin arka kısmına kadar olan 4.8 ve Çubuklu Bala ile Çubuklu Osmaniye arasında kalan 2.7 kilometrelik iki varyantı tamamlandı. İki yol bu ayın sonunda tamamlanarak hizmete açılacak.

KOCAELİ'DE 'ÖLÜM YOLU' KORKU OLMAKTAN ÇIKIYOR
KOCAELİ'DE 'ÖLÜM YOLU' KORKU OLMAKTAN ÇIKIYOR
KOCAELİ'DE 'ÖLÜM YOLU' KORKU OLMAKTAN ÇIKIYOR

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Kandıra F Tipi Cezaevi, Karadeniz, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KOCAELİ'DE 'ÖLÜM YOLU' KORKU OLMAKTAN ÇIKIYOR - Son Dakika
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