Kocaeli'de olumsuz hava koşullarına karşı tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de olumsuz hava koşullarına karşı tedbirler görüşüldü

08.03.2022 20:18
Kocaeli'de olumsuz hava koşullarına karşı tedbirler görüşüldü

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Mart perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı kentteki tüm kurumların koordinasyonuyla hazırlık yaptıklarını belirtti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Mart perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı kentteki tüm kurumların koordinasyonuyla hazırlık yaptıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, soğuk ve kar yağışlı hava şartlarıyla ilgili alınacak tedbir ve hazırlıklar, Vali Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında görüşüldü.

Yavuz, ocakta yoğun kar yağışının yaşandığı süreci kamu kurum ve kuruluşlarının gösterdiği özen ve çalışma sayesinde neredeyse hiç olumsuzluk yaşanmadan yönettiklerini hatırlattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından perşembe gününden itibaren olumsuz hava koşullarının başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere tüm bölgeyi etkileyeceği ve hafta sonuna kadar devam edeceği yönünde uyarı yapıldığını kaydeden Yavuz, toplantıda ulaşımdan iletişime kadar alınacak tedbir ve yapılacak çalışmaların koordine edildiğini ifade etti.

Önceki yağışlarda zamanında iş bölümü yapmalarının etkisiyle özellikle transit ve bağlantı yollarında koordinasyon içinde hareket ettiklerini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle Karayolları, Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kısacası kamu kurum ve özel kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm araç parklarını bir noktadan, tek elden yöneteceğiz. Aynı çalışmayı, aynı anlayış ve dayanışmayı bir kez daha bekliyoruz. Her zaman gururla ifade ettiğim gibi bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'ye yakışan bir şekilde koordinasyonla ve istişare içinde bu süreci de rahat bir şekilde atlatacağımıza inancım tamdır."

Toplantıya Vali Yardımcıları Aslan Avşarbey, Ali Ada, Yusuf Cıbır, İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı'nın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların yetkililerinin katıldığı bildirildi.

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Kocaeli, Kamu, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de olumsuz hava koşullarına karşı tedbirler görüşüldü - Son Dakika


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