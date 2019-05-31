Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi
14 dakika önce
Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi Memleketlerine gitmek isteyenlerin araçları uzun kuyruklar oluşturduKOCAELİ- Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:54 Kaynak: İHA
Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi
Memleketlerine gitmek isteyenlerin araçları uzun kuyruklar oluşturdu
KOCAELİ- Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün yola çıktı. İstanbul'dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde ara ara yoğunlukların oluşmasına neden oldu. Otoyolun Kocaeli geçişinde Dilovası, Körfez ve İzmit ilçeleri geçişinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun gece saatlerinde artması beklenirken, polis ve jandarma ekipleri yollarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum
Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi