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Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi

14 dakika önce

Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi Memleketlerine gitmek isteyenlerin araçları uzun kuyruklar oluşturduKOCAELİ- Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.

Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi
Memleketlerine gitmek isteyenlerin araçları uzun kuyruklar oluşturdu
KOCAELİ- Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün yola çıktı. İstanbul'dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde ara ara yoğunlukların oluşmasına neden oldu. Otoyolun Kocaeli geçişinde Dilovası, Körfez ve İzmit ilçeleri geçişinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun gece saatlerinde artması beklenirken, polis ve jandarma ekipleri yollarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:54 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Kocaeli, Genel
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