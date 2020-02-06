Kocaeli'de "Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' etkinliği - Son Dakika

Kocaeli'de "Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliği

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyadaki yaygın tanımlamayla halkın avukatlığını yapıyoruz.

Kocaeli'de

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyadaki yaygın tanımlamayla halkın avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda da kamuoyunun vicdanını temsil ediyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararlarıyla da idareye husumet veya hasım değil, idarecilerimize, kamu hizmeti veren kurum ve yöneticilerine yol göstermiş oluyoruz." dedi.

Malkoç, Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen "Ombudsman Halkla Buluşuyor" toplantısında, kamu denetçileri, ildeki idari amirler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, halkın sorunlarını yerinde dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Malkoç, kurumlarının ana görevinin, Türkiye'deki kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak, seviyesini yükseltmek ve vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

"Halkın avukatlığını yapıyoruz"

Asıl görevlerinin, kamu hizmeti veren kurumlarla vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahkemeye intikal etmeden ombudsmanlık ile bunu çözmek olduğunu anlatan Malkoç, "Dünyadaki yaygın tanımlamayla halkın avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda da kamuoyunun vicdanını temsil ediyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararlarıyla da idareye husumet veya hasım değil, idarecilerimize, kamu hizmeti veren kurum ve yöneticilerine yol göstermiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Malkoç, kendilerine çok kolay başvuru yapılabildiğini, mektupla veya faksla da müracaat edilebildiğini anımsatarak, başvuruların yüzde 80'i elektronik ortamdan geldiğine dikkati çekti.

" Avrupa'nın çoğu ülkelerinden daha iyi durumdayız"

Kuruma 2019 yılında 21 bin 525 başvuru yapıldığı bilgisini veren Malkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son yıllarda olağanüstü imkanlar ve güzellikler sağlandı. Anayasa ve yasalarımıza baktığımızda hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın çoğu ülkelerinden daha iyi durumdayız ancak uygulamada sorunlarımız var. Bu da ister istemez kamu hizmetlerinin kalitesine etki yapıyor. Eğer biz idarecilerimize hukukun üstünlüğünü yerleştirirsek, insanımızda da hak arama kültürünü yaygınlaştırırsak çok kısa süre içerisinde önemli mesafeler almış olacağız."

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine dikkati çekerek, bir baş ombudsman ve ona destek veren ombudsmanlarla Türkiye'de güçlü bir kurulum sağlandığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kamu Denetçiliği Kurumunu önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İdare ile vatandaş arasındaki bütün mevzular mahkemelere konu olacak türde değil. Bazı konular mahkemeye gitmeden, aradaki bir görüşme mekanizmasıyla çözülebilir. Ombudsmanlık müessesesi de idare ile halk arasında yargıya gitmesine gerek olmadan çözülebilecek konuları işleyebiliyor. Bu nedenle ombudsmanlık müessesesiyle yargının iş yükü azalacak, hem de idare daha iyi bir denetim mekanizmasına kavuşmuş olacak."

Konuşmaların ardından Malkoç ve denetçiler, toplantıya katılanların istek ve şikayetlerini dinledi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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