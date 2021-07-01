Kocaeli'de "orman yakma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "orman yakma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "orman yakma" suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile aranan M.Y'nin (33) İzmit'te olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti.

Aranan hükümlü belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

M.Y, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.