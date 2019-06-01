Kocaeli'de orman yangını
42 dakika önce
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:43 Kaynak: AA
'nin Derince
ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çınarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Sakarya
Orman Bölge Müdürlüğünce Körfez
, İzmit
ve Gölcük
Orman İşletme Şefliklerinden olay yerine 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi
İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi
Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan
Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi