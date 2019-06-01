Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de orman yangını

42 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de orman yangını, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çınarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce Körfez, İzmit ve Gölcük Orman İşletme Şefliklerinden olay yerine 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Derince, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]