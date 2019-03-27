Kocaeli'de Ormanda Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
22 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yürüyüş yaparken ormanlık alana düşen 47 yaşındaki kadını, yaklaşık 15 saat sonra itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde yürüyüş yaparken ormanlık alana düşen 47 yaşındaki kadını, yaklaşık 15 saat sonra itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi gece saatlerinde yürüyüş yapan Ayşe Erdemli
(47) dengesini kaybederek ormanlık alana düştü.
Dik ve engebeli araziden çıkamayan ve cep telefonunun şarjı bittiği için çıkış yolunu bulamayan Erdemli, bölgede mahsur kaldı.
Yaklaşık 15 saat sonra çevreden geçen vatandaşların Erdemli'nin sesini duyması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.
Drone ile kadının yerini tespit eden ekipler, Erdemli'yi bulunduğu bölgeden kurtardı.
112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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