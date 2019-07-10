Kocaeli'de ormanlık alana ekili 4 bin 175 kök kenevir yakalandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dört farklı adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda ormanlık alana ekili halde 4 bin 175 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
'nin Karamürsel
ilçesinde dört farklı adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda ormanlık alana ekili halde 4 bin 175 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Karamürsel ilçesi kırsalında ormanlık alana uyuşturucu üretim maddesi kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı. İlçenin Tahtalı Mahallesi ormanlık alanlarında inceleme yapan jandarma ekipleri, Köyüstü, Amaçlar, Dereyatağı ve Dereyatağıüstü mevkilerindeki ormanlık alanların içinde ekilmiş halde 4 bin 175 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler savcılık talimatı ile imha edilirken, ormanlık alana ekim yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ
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