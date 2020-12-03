Kocaeli'de ormanlık alana gizlenmiş 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de ormanlık alana gizlenmiş 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi
03.12.2020 12:10
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu ormanlık alana gizlenmiş halde 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu ormanlık alana gizlenmiş halde 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İzmit ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde yaptıkları incelemelerde ormanlık araziye saklanmış vaziyette 2 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgisi olduğu belirlenen N.S. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
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