Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

23.07.2022 20:00
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alındı.

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alındı. 12 buçuk dönümlük alan küle dönerken ekipler yangını arı kovanlarına sıçramadan söndürdü, bazı vatandaşlar ise su şişeleriyle yangına müdahale etti.

Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı üstünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alan tutuşarak alevlere teslim oldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve İzmit Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere toplam 200 personel ve 40 araç sevk edildi. Ayrıca tedbir amacıyla sağlık ve jandarma ekipleri de olay yerine intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürmeyi başardı. Bazı vatandaşlar ise ellerinde su şişeleriyle yangına müdahale etti. Yangında toplam 12 buçuk dönüm alan küle döndü. Bölgede bulunan arı kovanlarına ise yangının sıçraması önlendi.

"Yangın sebebinin sigara olduğunu düşünüyoruz"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Başiskele Belediyesi Yasin Özlü, "Burada yaklaşık 10 dönümlük bir hazine arazisi ve 2 buçuk dönümlük vatandaş arazisinin olduğu bir alanda yangın çıktı. Yangın sebebinin sigara olduğunu düşünüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve bizim ekiplerimizle beraber yaklaşık 40 araç, 200 personelle müdahale edildi. An itibariyle kontrol altına alındı. Şu anda da soğutma çalışması yapılıyor. Bir ara rüzgar çıkınca biraz endişelendik çünkü etrafı ormanlarla çevrili bir alan. Bölgemiz baraj havzası ve özellikle de Samanlı Dağları'nın etekleri olmasından dolayı çok güzel orman ve mesire alanlarına sahip. Bu bizim için risk oluşturuyor. İnsanların piknik yapmaya, gezmeye geldiğini biliyoruz. Kıymetli bir alan. Gözümüz gibi bakıyoruz. Gelenlerden de buraya gözleri gibi bakmalarını rica ediyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıkları daha da artacak. Bu ormanları korumamız gerekiyor. Ormanlar bizlere miras kaldı, bizden de geleceğe miras kalması gerekiyor" dedi. - KOCAELİ

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Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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