Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

27.05.2022 21:09
Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki erkek çocuğun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki erkek çocuğun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Olay, Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile futbol oynarken toplarının ormanlık alana kaçması sonrasında topun peşine giden öğrenci, bir çocuğun yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine öğrenci gördüğü manzarayı hemen öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail Özdemir'e ait olduğunu tespit etti. Özdemir'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu
Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu
Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu
Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu
Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu
Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

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Kaynak: İHA

Orhangazi, Dilovası, Kocaeli, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu - Son Dakika


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