Kocaeli'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıbağ Mahallesi Kurubaraj mevkisindeki ormanlık alanda yasadışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, bölgede 371 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.D. ve İ.T'nin evlerinde yapılan aramada 214 gram esrar bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:53 - Kaynak: AA
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