Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ormanlık alanda yangın
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 2 dönüm alana yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 2 dönüm alana yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Nuzhetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 dönüm araziye yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, yaklaşık 2 dönüm arazide bulunan ağaçlar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu
Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 05:31:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ormanlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]