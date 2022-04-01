Kocaeli'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

Ormanlık alanda çıkıp kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.